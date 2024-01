Perugia | giovane donna stuprata dal gruppo | 25enne incastrato dal Dna

(Di giovedì 18 gennaio 2024), 18 gennaio 2024 – E’ stato arrestato un venticinquenne accusato di violenza sessuale die lesioni aggravate nei confronti di una ragazza di 21 anni. Secondo quanto è emerso dalle indagini della Polizia, coordinate dalla procura di, il, avrebbe approfittato dello stato confusionale della ragazza dovuto all’assunzione di bevande alcoliche e avrebbe abusato sessualmente di lei insieme ad altri, al momento non identificati. I fatti risalgono alla notte del 19 luglio scorso quando laha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine riferendo di aver subito violenza da parte di più persone presso la piscina comunale di Ponte San Giovanni, luogo chiuso al pubblico data l’ora notturna. La ragazza era stata immediatamente trasportata in ospedale dove è stato attivato il ...

Secondo quanto è emerso dalle indagini della Polizia, coordinate dalla procura di, il, un italiano, avrebbe approfittato dello stato confusionale della ragazza dovuto all'assunzione ......di gruppo e lesioni aggravate ai danni di una ventunenne sono le accuse contestate a unfinito in carcere in esecuzione di una misura di custodia cautelare disposta dal gip died ...Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Chieti (Chieti). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, film, ...Il giovane avrebbe approfittato dello stato confusionale della ragazza dovuto all'assunzione di bevande alcoliche e avrebbe abusato sessualmente di lei insieme ad altri, al momento non identificati ...