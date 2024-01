Periferie di Roma tra sangue e violenza | il Prefetto | “Massima attenzione | ma no a fibrillazioni”

(Di giovedì 18 gennaio 2024), 18 gennaio 2024 – ‘’Non parlerei di fibrillazione nelle, io parlerei di necessità disu tutto il territorio che c’è e lo dimostrano i tempi di reazione e di risposta a questi episodi. L’impegno è massimo da tempo, sarà importante fare un’attività di studio e analisi su dove impiegare sempre più queste risorse’’. Lo ha detto ildiLamberto Giannini a margine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza dopo gli ultimi fatti diavvenuti ae provincia (leggi qui e leggi qui) ‘’Bisogna essere attenti non solo a cogliere fatti eclatanti ma anche a delle intimidazioni o episodi che possono sembrare marginali. Tutto questo viene fatto con...

Roma - Renault Italia, insieme al Comune di Roma , accende il Natale della Capitale illuminando il suo centro storico , trasformando Via dei Condotti e ... (247.libero)

Il tema del potere di acquisto ha sempre più a che fare con il prezzo delle case, sia per acquistarle che, anche o meglio, soprattutto per ... (iltempo)

"Non parlerei di fibrillazione nelle, io parlerei di necessità di massima attenzione su tutto il territorio che c'è e lo dimostrano i tempi di reazione e di risposta a questi episodi".Giannini: 'Non parlerei di fibrillazione, ma di necessità di massima attenzione su tutto il territorio'"Non parlerei di fibrillazione nelle periferie, io parlerei di necessità di massima attenzione su tutto il territorio che c'è e lo dimostrano i tempi di reazione e di risposta a questi episodi". Lo ha ..."Non parlerei di fibrillazione nelle periferie, io parlerei di necessità di massima attenzione su tutto il territorio che c'è e lo dimostrano i tempi di reazione e di risposta a questi episodi". Lo ha ...