Perfect Days | la bellezza del cinema che parla di vite normali

Tutti pazzi per K?ji Yakusho. Un divo, in Giappone , ma semisconosciuto da noi fino al premio per l’interpretazione maschile al Festival di Cannes ... (iodonna)

È " ed è l'unico titolo che citerò qui " l'ultimo film di Wim Wenders,, ed è un film davvero bellissimo, su un uomo che tutto fa tranne cercare l'evento, l'experience, l'assoluto. O ...Cinema Multisala MODERNO www.cinema - moderno.it Piazza della Pace, 9 - Anzio (RM) MAGNUM: Wish 16.30 MAGNUM: Wonka 19.00 - 21.30 MEDIUM: Enea 16.30 - 19.00 - 21.30 MINIMUM 1:16.30 - 19.00 - 21.30 MINIMUM 1: The Piper 16.30 - 19.00 - 21.30 Lunedì chiuso per riposo settimanale Cinema ASTORIA www.cinemadianzio.it Via G. Matteotti, 8/C - Anzio (RM) Locandina ...È – ed è l’unico titolo che citerò qui – l’ultimo film di Wim Wenders, Perfect Days, ed è un film davvero bellissimo, su un uomo che tutto fa tranne cercare l’evento, l’experience, l’assoluto. O forse ...Focus Hyrayama è un giapponese sessantenne che indossa una tuta con scritto The Tokyo Toilet. Il suo lavoro è pulire i bagni. Il film racconta la sua giornata. Ma per quale ragione Wim Wenders, nel su ...