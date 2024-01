“Perché l’hanno operata” Kate Middleton | indiscrezioni dopo l’intervento chirurgico | “Cosa ha”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Mercoledì 17 gennaiosi è sottoposta a un intervento di chirurgia addominale a Londra. In una nota Kensington Palace ha precisato cheè stata ricoverata ieri alla ‘London Clinic’ per un intervento di chirurgia addominale programmato. “ha avuto successo e si prevede che rimarrà in ospedale dai 10 ai 14 giorni per poi proseguire la convalescenza a casa”, si legge nel comunicato. Come consigliato dai medici, è “improbabile” che la principessa del Galles torni agli impegni pubblici “prima di Pasqua”. Da Kensington Palace si rende noto anche chea cui è stata sottopostanon è stato provocato da un tumore. Secondo la Bbc, “è chiaro dai tempi lunghi previsti per la degenza in ospedale e dal tono del comunicato ...