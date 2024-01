Perché la presidenza italiana del G7 può contribuire al dialogo tra Oriente e Occidente

Leggi su formiche

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il G7 adel 2024 rappresenta una grande opportunità non solo per il nostro Paese, che avrà modo di far valere le sue capacità di politica estera e di leadership internazionale, ma per lo stesso G7 che ha bisogno di ritrovare il suo ruolo e la sua efficacia in un mondo con una governance globale debole e in grave difficoltà nel gestire le complesse sfide che si prospettano. Creato a metà degli anni ’70 dopo il crollo del sistema monetario internazionale a cambi fissi, lo shock petrolifero e la crisi finanziaria, per impulso soprattutto di Giscard d’Estaing e di Helmut Schmidt, il G7 si proponeva di riunire informalmente i leader delle maggiori potenze per promuovere ile la comprensione reciproca e favorire perciò le decisioni da prendere nelle opportune sedi formali nazionali ed internazionali. ...