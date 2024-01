Pensioni | nella riforma Brambilla bonus per chi resta al lavoro e stop alle «quote»

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Per mantenere in equilibrio il sistemastico nel medio-lungo periodo il presidente di “Itinerari previdenziali” suggerisce di alzare gradualmente l’età di pensionamento limitando le vie d’uscita anticipata a pochi strumenti

Infatti, disoccupazione, precarietà, bassi salari einsufficienti rendono ancora più ... e dunque l'urgenza di investire nell'istruzione,formazione e in tutta la filiera della ......direttamente il capitale che " insieme con i rendimenti ottenuti - andrà a finanziare le... cioè attraverso l'applicazione a un caso concreto:fattispecie, voglio ragionare nuovamente su ...Legislatore intervenne mentre erano in corso cause contro l'Inps di 253 iscritti al fondo pensionistico dei dipendenti delle compagnie aeree ...Per mantenere in equilibrio il sistema pensionistico nel medio-lungo periodo il presidente di “Itinerari previdenziali” suggerisce di alzare gradualmente l’età di pensionamento limitando le vie d’usci ...