Pd | altro attacco di Schlein alla Meloni | “Basta con questi spot elettorali”

Leggi su notizie

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Nel corso di una intervista che ha rilasciato al quotidiano “La Stampa” è intervenuta la segretaria del Partito Democratico, EllyEnnesimoda parte della segretaria del Pd, Elly, nei confronti della premier, Giorgia. Questa volta, il tutto, è avvenuto nel corso di una intervista‘Stampa‘ in cui ha rivelato i suoi pensieri e le ultime novità. Parole, quelle dell’italo-svizzera, che sono arrivate dopo la visita della presidente del Consiglio in Emilia-Romagna, ovvero la regione colpita dal violento maltempo dove sono stati causati non pochi danni. La segretaria del Partito Democratico, Elly(Ansa Foto) Notizie.comIl tutto dopo che per mesi il governatore Stefano Bonaccini (presidente del Pd) si era lamentato con il governo per essersi ...