Paura Per La Principessa Kate | Ricoverata In Ospedale…Il Problema E’ Serio!

... la coppia ha optatoun'opzione di cui non avevano mai sentito parlare prima: Parting Stones, ... non volevamo nulla nella nostra casa di cui i nostri figli avesserodi rompersi,......Affrontare l'incertezza e abitare la complessità significa non cedere allae alle pulsioni securitarie, di chiusura, di separazione, di domi - nio. La complessità ci sfida a pensare e agire...Da ieri, la Gran Bretagna è sotto shock: Carlo III, al momento a riposo in Scozia, sta per sottoporsi a un trattamento correttivo per un ingrossamento benigno alla prostata. Kate Middleton è ricoverat ...Paura e più pattuglie delle forze dell’ordine al lavoro, nelle prime ore di giovedì, 18 gennaio, per una violenta lite familiare in un condominio della zona di largo dei Pecile, tra via D’Aronco e via ...