Passo indietro della Lega in Sardegna | Truzzu sarà candidato 

(Di giovedì 18 gennaio 2024) AGI - La premessa è che "un sindaco e un presidente di Regione uscente se hanno ben lavorato" andrebbero ricandidati ma l'aggiunta è che "è più importante tenere compatto il centrodestra". Salvini annuncia quello che da giorni ripeteva ai suoi, in nome dell'unitàcoalizione il partito di via Bellerio fa unin. Domani il partito d'Azione terrà un consiglio nazionale per decidere su Solinas ma gli 'ex lumbard' convergeranno, insieme alle altre forze politichecoalizione, sul candidato di Fdi, il sindaco di Cagliari. Il centrodestra si presenterà dunque unito sull'isola sarda ma non tutti i nodi sono sciolti. Il dossier Regionali resta ancora sul tavolo perchè ora lapunta pubblicamente sulla Basilicata. Con l'assunto che ...

... dove la barra dritta di Giorgia Meloni ha spaccato il centrodestra: il presidente uscente Christian Solinas farà un(è quello che ha lasciato intendere ieri il vicesegretario della ...Forza Italia ha già attivato la rete di protezione intorno al governatore lucano, Vito Bardi: "Niente. Fa solo passi avanti, si tratta di essere realisti. La cosa non è proprio in ...Forza Italia non vuole il passo indietro di Bardi ”Un passo indietro per Bardi Non esiste”, taglia corto il presidente dei deputati di Fi Paolo Barelli. Tra i parlamentari azzurri c’è chi vede un ...Gli 'ex lumbard' convergeranno, insieme alle altre forze politiche della coalizione, sul candidato di Fdi, attuale sindaco di Cagliari. Il centrodestra si presenterà unito sull'isola sarda, ma ora la ...