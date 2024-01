Paris Fashion Week | il lato eclettico del menswear

Leggi su panorama

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Una collezione di transizione, ecco come Givenchy sta affrontando l’addio di Matthew M. Williams mentre rimane in attesa del nuovo direttore creativo. La palla passa in mano al team della maison, ai suoi sarti e artigiani e il risultato è una collezione nostalgica, che si ispira al fondatore Hubert de Givenchy. La blusa blanche, indossata dal fondatore stesso, viene ricontestualizzata in chiave workwear dalle linee pulite, ma sempre con una certa eleganza. Sono evidenti alcune citazioni, come il foulard d’archivio con stampa di capelli intrecciati e l’omaggio alle mantelle grazie a delle aperture sotto le braccia di alcuni abiti e cappotti. Torna dal passato anche il monogram G Infinity e lo stemma 2G, quest’ultimo applicato sulle fibbie della cintura con logo. Si torna anche a celebrare e impreziosire la schiena femminile con lunghe collane mentre i classici occhiali da sole dandy ...