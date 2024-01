Parigi 2024 | Cio | ‘Giochi saranno sicuri e protetti’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – I vertici olimpici hanno “altissima fiducia” nelle forze di sicurezza francesi per garantire che i Giochi diquest’estate si svolgano in tutta sicurezza, nel contesto delle crescenti tensioni in Medio Oriente. La campagna militare di Israele nella Striscia di Gaza, iniziata in risposta agli attacchi dei militanti di Hamas il 7 ottobre dello scorso anno, non mostra segni di cedimento, con le relazioni in tutta la regione del Medio Oriente che sono diventate tese. La Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio (IIHF) aveva inizialmente bloccato la partecipazione di Israele ad un evento under 20 questo mese per motivi di sicurezza, ma ora ha annullato tale decisione. Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) è convinto che il governo francese abbia adottato le misure necessarie per garantire la sicurezza di concorrenti, funzionari e ...