Pare parecchio Parigi | come finisce il film di Pieraccioni?

(Di giovedì 18 gennaio 2024)cchiodiretto da Leonardocon i tre fratelli, Bernardo (Leonardo), Ivana (Giulia Bevilacqua) e Giovanna (Chiara Francini) che arrivati, all’ultima tappa del loro “finto” viaggio a, sentono di aver finalmente sciolto tutti i nodi del passato con un padre fino a quel momento distante e problematico. Così, difronte alle finte luci e ai cartonati utilizzati per indurre l’uomo a credere, ormai cieco e con all’attivo tre infarti, di essere arrivato a, si riscoprono famiglia nonostante la loro massima “la coerenza dell’assenza”. La storia delracconta del burbero professor in pensione Cannistraci, interpretato da Nino Frassica, è stato colpito ...

...prospettive architettoniche e Orazio le figure che nel Concerto di Apollo e le Muse chemostri ... matempo prima, referto che convinse i giudizi a torturarla perch non si fidavano delle ...Parigi debutta in prima posizione. Seguono Perfect Days di Wim Wenders e Il ragazzo e ...Durante la presentazione del suo nuovo film "Pare Parecchio Parigi", Leonardo Pieraccioni ha parlato anche di Francesco Nuti, idolo dell'attore fiorentino quando era più giovane. "C'è questo episodio ...Incassi in flessione al box-office italiano, con l’esordio di Pare parecchio Parigi di Leonardo Pieraccioni a piazzarsi in testa alla classifica giovedì 18 gennaio. Il film incassa 83 mila euro, in cr ...