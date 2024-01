Papa Francesco ha espresso il desiderio di andare in Vietnam

Chiara Ferragni e il nuovo clamoroso capitolo del pandoro-gate. Come molti sanno l’influencer è indagata per truffa aggravata in merito ... (caffeinamagazine)

Non sono sfuggite a Fiorello le parole del Pontefice Si avvia verso la conclusione la prima settimana del 2024 di ‘ Viva Rai2!’. A far sorridere il ... (361magazine)

Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati, ha annunciato un possibile viaggio delin Vietnam: 'Ilvuole andare e la comunità cattolica lì anche lo vuole. Sarebbe un ...Altro che Giovanni XXIV ... Il viaggio in Vietnam perè una eventualità, dettata più dalla sua energia e dal suo desiderio che dalle concrete possibilità (e opportunità) per un uomo anziano e affaticato qual è Jorge Mario Bergoglio. Lo ...Ricevendo in Vaticano (insieme al Pontefice) il vertice politico vietnamita, monsignor Paul Richard Gallagher confida: "Anche la comunità cattolica lì lo vuole. Sarebbe un buon messaggio per quella re ...Il vescovo era stato voluto da Papa Francesco per la carica e avrebbe dovuto assumere il titolo fra pochi giorni, sabato 20 gennaio.