Paolini al 3° turno degli Australian Open | 4 azzurri eliminati

Leggi su iltempo

(Di giovedì 18 gennaio 2024) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Jasmineè l'unica italiana oggi in campo ad accedere al terzo. Fuori, invece, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto nel tabellone femminile, Lorenzo Sonego e Giulio Zeppieri in quello maschile. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 31 Wta e 26^ testa di serie, si è imposta in due set (6-2, 6-3) sulla tedesca Tatjana Maria, numero 42 del ranking, conquistando per la prima volta il terzoa Melbourne. Eliminata, invece, Martina Trevisan, numero 59 Wta, sconfitta con un duplice 6-4 dalla francese Oceane Dodin (95). Fuori anche Elisabetta Cocciaretto che si arrende in tre set alla statunitense Emma Navarro, 26esima nel ranking e 27esima testa di serie, che ha vinto in rimonta per 4-6, 6-3, 6-3. Niente ...