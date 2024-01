Palermo vs Modena | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Entrambe le squadre sono in lotta per i playoff e divise da quattro punti, per cui fallire significherebbe perdere terreno.vssi giocherà sabato 20 gennaio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio BarberaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rosaneri sono settimi in classifica con 32 punti e dunque pienamente in lotta per i playoff. La squadra di Corini deve risollevarsi dalla sconfitta subita contro il Cittadella nell’ultimo turno che ha interotto una serie positiva fatta di una vittoria e tre pareggi I canarini sono noni con 28 punti, e attualmente in corsa per l’ultimo posto nei playoff. La squadra di Bianco non vince da sei turni, nei quali hanno ottenuto tre sconfitte e due pareggi. LE ...