Palermo Ranocchia | UFFICIALE l’acquisto dalla Juve

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ilha chiuso con lail trasferimento di Filippo, centrocampista della Next Gen, a titolo definitivo Filippè ufficialmente un nuovo giocatore del. Il centrocampista cedutoa titolo definitivo. Ecco la nota del club. COMUNICATO – «Filippo, centrocampista classe 2001 arrivato in bianconero dal Perugia nel 2019, è stato ceduto a titolo definitivontus al. Il centrocampista che in questa stagione era in prestito, ora risolto, all’Empoli – con cui ha disputato nove partite di campionato – lascia così lantus dopo aver disputato 17 gare con la squadra Primavera nella stagione 2019-2020, aver giocato ...

Il Palermo è sempre più vicino a mettere a segno un colpo da 90 per la serie B: è in chiusura la trattativa con la Juve ... (calciomercato)

Colpo in entrata per il Palermo che ha acquistato a titolo definitivo dalla Juventus il centrocampista Filippo Ranocchia . Il giocatore, che ... (sportface)

...centrocampista arriva in rosanero a titolo definitivo e con un contratto fino al 2028- Ilha reso noto di "aver acquisito dalla Juventus le prestazioni sportive di Filippo. ...Colpo in entrata per ilche ha acquistato a titolo definitivo dalla Juventus il centrocampista Filippo. Il giocatore, che indosserà la maglia numero 14, ha firmato un contratto che lo legherà al club di ...Nuovo rinforzo di mercato per il Palermo. Con una nota ufficiale, la società rosanero ha annunciato l'acquisto dalla Juventus del centrocampista Filippo Ranocchia a titolo definitivo. Questo ...Il centrocampista arriva in rosanero a titolo definitivo e con un contratto fino al 2028 PALERMO (ITALPRESS) - Il Palermo ha reso noto di ...