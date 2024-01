Palermo | ragazzo morto dopo rissa discoteca | oggi autopsia

(Di giovedì 18 gennaio 2024), 18 gen. (Adnkronos) – Verrà eseguitapomeriggio, al Policlinico di, l’sul copro di Francesco Bacchi, ildi 20 anni,sabato notteunanei pressi di unaa Balestrate (). L’esame autoptico dovrà accertare se ilper i pugni ricevuti o per la caduta a terra. Ieri sera Andrea Cangemi, il 20enne accusato di avere ucciso Bacchi, ha lasciato il carcere per andare agli arresti domiciliari. Il gip Claudio Emanuele Bencivinni ha convalidato il fermo ma ha accolto la richiesta del legale, l’avvocato Bartolo Barrino, dei domiciliari. Il giovane è accusato di omicidio preterintenzionale. L'articolo CalcioWeb.

Palermo , 17 qen. (Adnkronos) - E' terminata poco fa l'udienza di convalida per il giovane Andrea Cangemi, accusato per la morte di Francesco Bacchi, ... (liberoquotidiano)

Il giudice ha disposto per il, accusato di omicidio preterintenzionale, gli arresti domiciliari come ha chiesto il suo legale, l'avvocato Bartolomeo Parrino. Questa mattina, nelc Corso dell'...Il, assistito dall'avvocato Bartolomeo Parrino, ha anche identificato diverse persone riprese dalle telecamere e che in qualche modo erano presenti al momento dello scontro. La difesa ha ...Palermo, 18 gen. (Adnkronos) – Verrà eseguita oggi pomeriggio, al Policlinico di Palermo, l’autopsia sul copro di Francesco Bacchi, il ragazzo di 20 anni, morto sabato notte dopo una rissa nei pressi ...possibilità colta al volo da una giovane ragazza di Bisacquino, Elena Costa, per aprire la sua casa di produzione “Sicily Entertainment”. Punto importante del progetto è stata anche Silene Mosticchio ...