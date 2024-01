Palermo Presentato “Sicilian Holiday | un sogno fatto in Sicilia”

Formazione gratuita di giovani diplomati disoccupati nei profili Information Technology, domani alle 11 in Camera di CommercioEnna la presentazione del Progetto 'Digichamps' Saràdomani, 18 gennaio, alle 11, nella Sala Belvedere della Camera di CommercioEnna (via E. Amari 11), il progetto '...17/01/2024 - 18:53alla stampa martedì 7 novembre alla Sala "Mattarella" del Palazzo dei Normanni " Sicilian Holiday , un sogno fatto in Sicilia " è adesso in anteprima in diverse sale italiane ed ha ricevuto ...Con una interrogazione la parlamentare palermitana Carolina Varchi torna a chiedere di indagare sulla possibilità di un matrimonio forzato, ipotesi smentita nelle ultime ore ma avvalorata da alcuni po ...Intervento della guardia costiera questa mattina per un passeggero di una nave da crociera con problemi cardiaci. L’operazione è scattata alle 6 del mattino quando la sala operativa della guardia cost ...