Palermo | Gip | “Reazione Cangemi sproporzionata ma non gratuita”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La "" di Andrea, il ventenne arrestato domenica con l'accusa di omicidio preterintenzionale e rissa aggravata per la morte di Francesco Bacchi, 20 anni, che ha perso la vita all'esterno della discoteca di Balestrate (), "per quanto, non può ritenersi del tutto". Ecco perché il gip diClaudio Bencivinni ha accolto