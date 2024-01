Palermo | esposto in procura contro l’uomo che ha dato fuoco al cane Aron “Ha ucciso un gatto a sprangate”

... ha assunto provvedimenti disciplinari; nel Gennaio 2020 un detenuto del carcere di... Per tali fatti è stato presentato unalla Procura. Conclusioni Si tratta di fatti, quelli ora ...Nel frattempo, daè arrivata l'attesa valutazione d'impatto ambientale (Via) che riporta d'...per estendere la palizzata di rafforzo e contenimento della scogliera per tutto il tratto...Un esposto sarà inviato giovedì alla procura di Palermo dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA per chiedere indagini approfondite su alcuni casi di maltrattamento di animali e ucc ...Il Consiglio Comunale dà il via libera all'atto sul filo di lana. Salvi investimenti per un totale complessivo da 58 milioni di euro.