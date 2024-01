Pakistan risponde ad attacchi | almeno 7 morti in Iran

"Ilsi riserva il diritto di rispondere a questo atto illegale e la responsabilità delle conseguenze ricadrà direttamente sull'Iran", aveva affermato la portavoce durante un punto stampa, ...Ancora bombardamenti in Medioriente. Il conflitto infiamma ormai più zone e sono diversi gli attori in campo. Iran Ilagli attacchi e bombarda in Iran. Secondo i media di Teheran sono almeno tre le donne e quattro i bambini uccisi dal raid. Anche se Islamabad parla di attacchi mirati contro ...Il Pakistan risponde agli attacchi e bombarda in Iran. Secondo i media di Teheran sono almeno tre le donne e quattro i bambini uccisi dal raid. Anche se Islamabad parla di attacchi mirati contro ...Islamabad aveva promesso di rispondere agli attentati iraniani di martedì contro un altro gruppo terroristico nella regione pakistana del Balochistan, che confina con la suddetta provincia iraniana.