Pagamenti pensioni febbraio 2024 | le date di riferimento per non sbagliare

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Quando saranno pagate le? E’ la domanda che i percettori dei trattamenti previdenziali si stanno ponendo in questi giorni, in cui gli aumenti dei prezzi continuano a pesare sui bilanci familiari e a influire pesantemente sulle scelte di spesa di milioni di italiani. Di seguito daremo alcune utili informazioni a riguardo, onde capire come funzioneranno i. I dettagli per indicare correttamente la data sul calendario. Pagamento, ecco quando Ebbene il primo del mese sono programmati in arrivo i nuovi assegni Inps, ovvero i secondi dopo quelli più ricchi e relativi a questo mese. E’ subentrata infatti la rivalutazione, che tiene conto dell’andamento ...