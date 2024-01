Ospedale Tivoli Cartaginese Lega | Dobbiamo lavorare affinché la struttura torni pienamente operativa

(Di giovedì 18 gennaio 2024) “In questi giorni sono molte le notizie che si rincorrono sulla riapertura dell’diper cui credo sia necessario fare chiarezza ancora una volta. La Regione Lazio sta lavorando fianco a fianco alla Procura della Repubblica, alla Direzione aziendale della Asl Roma 5 e all’intera comunità che si è rimboccata le maniche con spirito di servizio e senso del dovere”. “L’incontro con i sindacati di due giorni fa ne è l’ennesima dimostrazione, semmai ce ne fosse il bisogno. Come istituzionelae in sicurezza e nelle prossime settimane saranno riattivati diversi servizi sanitari grazie agli interventi in stato avanzato delle ali A e B. A riaprire per primi saranno i ...

Proseguono le attività e le interlocuzioni con la Procura della Repubblica presso il Tribunale diper mettere in sicurezza l'San Giovanni Evangelista di, a seguito dell'incendio divampato tra l'8 e il 9 dicembre scorso, al fine di riaprire celermente i servizi sanitari ...Un anno prima dell'inferno di fuoco esploso all'die costato la vita a tre pazienti era stato lanciato l'allarme. L'allora direttore facente funzioni del presidio ospedaliero aveva chiesto all'Asl Roma 5 di far rimuovere in fretta i ...“Tragedie come quella del rogo all’Ospedale di Tivoli non devono più accadere. Per questo accogliamo con soddisfazione l’approvazione di una risoluzione unitaria, in commissione Affari sociali, Sanità ...UGL Salute, Giuliano: "Tragedie come quella del rogo all'Ospedale di Tivoli non devono più accadere, bene messa in sicurezza ospedali".