Oroscopo Pesci di Paolo Fox | le previsioni di oggi 18 gennaio 2024

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Cari, vi trovate davanti a un periodo interessante. Questo segno zodiacale, governato da Nettuno, è il simbolo del mistero, dell’intuizione e della profondità emotiva. Voi, nati sotto il segno dei, avete sempre avuto una connessione particolare con l’universo, una sensibilità acuta che vi permette di percepire le sfumature più delicate del mondo attorno a voi. La vostra natura empatica vi rende delle vere e proprie calamite per le emozioni, siano esse di gioia o di dolore, e questa vostra capacità di sintonizzarvi con gli altri può essere sia una benedizione che una sfida. Avete il dono di vedere oltre le apparenze, di toccare l’anima delle persone e di comprenderle a un livello profondo. La vostra fantasia è senza limiti, e la vostra immaginazione vi porta spesso in mondi lontani, dove potete rifugiarvi quando la realtà diventa troppo ...

