Oroscopo Paolo Fox venerdì 19 Gennaio 2024 | Gemelli nervoso

Leggi su zon

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L’diFox per oggi,19Ariete Giornata piena di impegni, oggi la Luna tocca: attenzione alle spese di troppo. Toro Si presenteranno situazioni che hai maturato nel passato e che non hai mai affrontato. Gestiscile con attenzione.Sei una persona che quando si sente nervosa cerca di scaricare i problemi, qualche conflitto sarà superabile. Cancro Sei uscito fuori da un periodo negativo e hai bisogno di una situazione tranquilla da vivere sia in amore che in famiglia. Leone Vivrai momenti interessanti, a te non piace la monotonia perciò stai allegro. Tutto ciò che farai avrà il sapore della conquista. Vergine La Luna è in aspetto buono. Mercurio porta vantaggi, è il momento migliore per iniziare a fare progetti di ...