Oroscopo del giorno Venerdì 19 Gennaio 2024

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 gennaio 2024)– :quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.delGiovedì 18di oggi Ariete La settimana si concluderà in modo favorevole ed emozionante per voi. Le cose ti andranno bene sul lavoro e sulle questioni materiali, ma avrai anche una giornata piena di sogni e molto concentrata sul futuro e su tutte quelle cose che vorresti fare e per le quali sei disposto a lottare. Possibilità di un viaggio inaspettato.di oggi Toro La posizione armoniosa dei pianeti insieme all’influenza favorevole di Giove si tradurrà in una giornata che può essere molto positiva per te, soprattutto in materia di lavoro, denaro e aspirazioni ...