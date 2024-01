Ora vogliono cancellare i mostri di destra | Repubblica da ridere | cosa pubblica

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La sinistra va all'attacco dei “santuari neri”. Oddio, vi chiederete, e adessodiavolo sono questi “santuari neri”? Da dove saltano fuori? Semplice, si tratta dei murales (scritte e simboli) fatti nei luoghi in cui sono stati uccisi dei ragazzi di. Per non dimenticare, come si dice sempre con parole un po' scontate. E però ai progressisti queste cose non piacciono proprio. E adesso vorrebbero fare un po' “piazza pulita”... LUNGO ELENCO Ieri, su, l'apertura delle pagine romane aveva questo titolo: «“Acca Larentia, via la celtica”: ora il quartiere si ribella». Leggendo il pezzo si scopre che a “ribellarsi”, più che il quartiere, sono stati i consiglieri di centrosinistra del VII municipio, che hanno scritto una mozione per far rimuovere quel simbolo disegnato sull'asfalto. Ma il problema non è ...