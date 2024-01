OPERAI METALMECCANICI – ASSEMBLATORI

(Di giovedì 18 gennaio 2024) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 21/12/2023 SETTORE: PersonaleoSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta spa agenzia per il lavoro ricerca per azienda nel settore metalmeccanicoADDETTI AL MONTAGGIO / SALDATORI/ ADDETTI MACCHINE La risorsa deve aver maturato esperienza nel settorre metalmeccanico. le figure saranno inserite in produzione e in base all’esperienza maturata saranno adibite alle mansioni (assemblaggio, saldatura, lavorazione pezzo ecc..) Luogo di lavoro Trestina (CIttà di castello) PG Ottime prospettive di inserimento diretto metalmeccanico assemblaggio meccanico saldatura cnc CANDIDATI PER QUESTO LAVORO » Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Mirafiori: sindacati preoccupati I sindacati, che recentemente hanno promosso un'... Questo vuol dire che glihanno perso decine di migliaia di euro di stipendio nel corso di ...... come è successo con gli scioperi in Ansaldo nell'ottobre 2022, e per questo martedì prossimo, in concomitanza con l'udienza preliminare, igenovesi si mobiliteranno per dare un ...I dati personali da Lei forniti per il Servizio "inserisci il tuo curriculum" sono raccolti e gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici" o comunque automatizzati, per le seguenti finalità: ...si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente • 2 Operai addetto alle macchine utensili per azienda metalmeccanica ...