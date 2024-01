Omicidio Petrit Caka a Rocca Priora | arrestato 30enne | era scappato in Albania

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 18 gennaio 2024) È indagato per l’di, avvenuto il 13 dicembre del 2022, nell’abitazione della vittima a. Una finta rapina, finita male, dietro la quale gli investigatori ritengono ci fosse la moglie, mandante dell’assassinio, in quanto stanca delle violenze subite dal 48enne di nazionalità albanese. Gli investigatori hanno ritenuto 4 persone coinvolte nell’L’uomo fu massacrato di botte e colpito in testa da un coltello, fino a ucciderlo. Le indagini avevano portato a individuare 4 persone come autori dell’, tre uomini di età compresa tra i 27 e i 33 anni e la moglie del 48enne. Uno dei quattro indagati, però, il cognato della vittima, aveva fatto perdere le sue tracce, fino a quando la Polizia Albanese lo ha rintracciato in una zona ...