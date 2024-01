Omicidio Giulia Tramontano | Impagnatiello | “Chiedo scusa | sono stato disumano”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Pubblicato il 18 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – “Ogni sera spero di non svegliarmi più”. Con questa frase, detta con voce tremante rotta dalla commozione, Alessandroha chiuso le sue dichiarazioni spontanee nel processo che lo vede alla sbarra per l’della compagna, uccisa mentre era al settimo mese di gravidanza con 37 coltellate. Alessandropiange e, con voce tremante, chiedepiù volte alla famiglia della vittima parlando di un atto. In poco più di 4 minuti, mentre Chiara – la sorella della vittima esce dall’aula seguita dal padre – il 31enne ricorda che dal giorno del delitto “anch’ioandato, anch’io non vivo più”. “Quel giorno ho distrutto la vita die ...

Il 31enne nelle dichiarazioni spontanee durante il processo che lo vede alla sbarra per l’ Omicidio della compagna: "Da quel giorno non vivo più, ... (sbircialanotizia)

Impagnatiello, il processo per l'diTramontano I familiari diTramontano hanno auspicato che 'la condotta sia sanzionata come merita', ha riferito il legale di parte civile ...Al via davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo a carico di Alessandro Impagnatiello per l'diTramontano, avvenuto il 27 maggio 2023 nella loro abitazione di Senago, quando la donna era incinta. L'ex barman è accusato divolontario pluriaggravato da futili ...Ha chiesto scusa per la sua disumanità Alessandro Impagnatiello, il 30enne imputato per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, uccisa lo scorso 27 maggio con trentasette coltellate. Arrivato ...Milano, 18 gen. (Adnkronos) - E' stata rinviata al prossimo 12 febbraio l'udienza del processo che vede imputato Alessandro Impagnatiello accusato dell'omicidio aggravato della compagna Giulia Tramont ...