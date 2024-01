Omicidio Giulia Tramontano | Impagnatiello a processo si scusa | “Non vivo più”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) "Preso da qualcosa di inspiegabile" "Sto chiedendoa tante persone ma non sarà mai abbastanza, sono stato preso da qualcosa che risulterà sempre inspiegabile e da disumanità. Anch'io nonpiù. L'unica cosa che faccio la sera è sperare di non svegliarmi più al mattino". Così Alessandronelle sue dichiarazioni spontanee al

E’ iniziato oggi nel Tribunale di Milano il processo per l’ Omicidio di Giulia Tramontano . In aula è comparso l’imputato Alessandro Impagnatiello , ... (ilnotiziario)

L'analisi di Mediamonitor È il femminicidio diCecchettin il fatto di cronaca più ricorrente su radio e tv italiane negli ultimi tre mesi. ...dal marito con il quale aveva progettato un-...L'die Thiago è stato di "una disumanità che mi ha sconvolto". "Mi scuso, non posso chiedere perdono, ma mi scuso con tutte le persone", ha detto ancora il 31enne il quale ha ...Con questa frase, detta con voce tremante rotta dalla commozione, Alessandro Impagnatiello ha chiuso le sue dichiarazioni spontanee nel processo che lo vede alla sbarra per l’omicidio della compagna ...Prima udienza per l'ex barman Alessandro Impagnatiello, reo confesso per il femminicidio della fidanzata Giulia Tramontano incinta di sette mesi: ha reso dichiarazioni spontanee.