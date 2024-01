Omicidio Giulia Tramontano | dall' omicidio al processo a Impagnatiello | tappe della vicenda

l’ex pm Antonio Ingroia spiega le cause che lo hanno portato a rappresenta re il Comune di Senago al processo per l’ Omicidio di Giulia Tramontano . ... (ilnotiziario)

Alessandro Impagnatiello è appena arrivato nell' aula della Corte d'Assise di Milano per l'inizio del processo a suo carico. Il 30enne ex barman in un ... (ilmessaggero)

Non contento dopo l'lo stesso Impagnatiello tentò anche di dare fuoco al corpo dialmeno due volte: una nella vasca da bagno e l'altra in garage. Quandonon si trovava poi, ...Alessandro Impagnatiello ha pianto in aula alle battute iniziali del processo perpluriaggravato della fidanzataTramontano , uccisa il 27 maggio 2023 incinta al settimo mese di ...Ergastolo, è questa la richiesta dei familiari di Giulia Tramontano per Alessandro Impagnatiello ... nelle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo. È accusato di omicidio volontario ...MILANO – Alessandro Impagnatiello sarà in aula oggi, davanti ai giudici della prima corte d’Assise di Milano e alla famiglia di Giulia Tramontano, per rispondere dell’accusa di omicidio aggravato ...