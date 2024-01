Omicidio al Pallonetto di Santa Lucia | arrestato esponente del clan Elia

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L’uomo finito in manette avrebbe commesso due raid nell’ambito dello scontro armato tra ile il gruppo Sesso, ritenuto dagli inquirenti in forte ascesa nella stessa zona deldi. E’ ritenuto dalla squadra mobile di Napoli l’autore dell’di Pasquale Sesso e del tentatodel fratello Luigi: Gennaro Belaeff

Sessa, 44 anni, sospettato di essere vicino a un clan del, aveva precedenti per spaccio e rapina in particolare di orologi di lusso. Le indagini hanno permesso di ricostruire l'di ......Sesso e di accertare che qualche minuto prima era stato posto in essere anche il tentato... e dei Sesso che attualmente sono in forte ascesa nelle dinamiche criminali deldi Santa ...Qualche minuto prima, sempre Belaeff si sarebbe reso protagonista del tentato omicidio di Luigi Sesso. Il gruppo Sesso è ritenuto dagli inquirenti in forte ascesa nelle dinamiche criminali del ...Agguato di camorra dal balcone di casa: in manette affiliato al clan Elia del Pallonetto di Santa Lucia. La Polizia di Stato ha eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso ...