Oggi Dominik Paris non partirà | perché é stata cancellata la terza prova a Kitzbuehel

(Di giovedì 18 gennaio 2024) LACRONOMETRATA E’– Al termine della secondacronometrata, andata in scena ieri, la giuria ha deciso di cancellare il terzo training ufficiale di discesa libera, previsto inizialmente per. Sci alpino,lacronometrata a. Il nuovo programma sulla Streif Siamo giunti allaed ultimadella discesa di, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Dopo i primi due allenamenti svolti nelle scorse giornate,gli specialisti della velocità avranno modo di confrontarsi per l’ultima volta con la mitologica Streif prima del via ufficiale del ...

Dominik Paris ha avuto in dote il pettorale numero 18 in vista del superG maschile di Wengen , prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci ... (oasport)

la Streif, ancora una volta in condizioni impeccabili, ha regalato diverse conferme ... Diciottesimo riscontro quindi per Guglielmo Bosca (+1"00), seguitoParis che fa segnare un gap di 1"04 ...... sesta testa di serie del seeding, che è costretto alla rimonta contro il connazionale... Australian Open, i risultati diRamos Vinolas (Esp) - [11] Ruud (Nor) 1 - 6, 3 - 6, 1 - 6 [13] ...Siamo giunti alla terza ed ultima prova della discesa di Kitzbuehel, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Dopo i primi due allenamenti svolti nelle scorse giornate, oggi g ...Terzo tempo per Christof Innerhofer, quarto per Mattia Casse e ottavo per Florian Schieder. E' questo l'esito della seconda prova cronometrata ...