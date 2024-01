Offerte luce per utenti domestici | prezzo fisso o variabile?

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) (Adnkronos) - Milano, 18 Gennaio 2024. Sono essenzialmente due le ragioni che possono spingere glia valutare la possibilità di cambiare il proprio fornitore di energia elettrica. In alcuni casi la motivazione ha ragioni squisitamente logistiche, ovvero il cambio di abitazione, un'eventualità non così infrequente che a seconda dei casi può richiedere procedure di tipo diverso, vale a dire voltura, allaccio o subentro. La voltura prevede la presenza di un contatore attivo e il cambio di intestazione dell'utenza; l'allaccio è invece il collegamento dell'abitazione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica (per esempio in un edificio di nuova costruzione), mentre il subentro consiste nell'intestazione di un'utenza nuova in seguito alla riattivazione di un contatore precedentemente disattivato. L'altra motivazione che può spingere alla valutazione di varie ...