Obiettivo primo partito in Campania Salvini e il piano Europee

(Di giovedì 18 gennaio 2024) A margine del convegno su Sicurezza Stradale e Legalità che si è tenuto all'Università 'Giustino Fortunato' di Benevento, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteoè intervenuto su alcuni dei temi più attuali dello scenario politico. “È bello che ci siano tanti amministratori, oggi incontrerò quelli delle province di Benevento, di Caserta, di Avellino e di Napoli. Ci sono una cinquantina di amministratori locali che aderiscono al progetto 'Lega in' e avremo liste per leassolutamente forti in tutte le province campane. Il nostroè diventare ildi riferimento del Centrodestra in", ha dichiaratoconversando con i cronisti. Alla domanda se sarà fatta campagna acquisti nel ...