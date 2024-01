Nutrizione artificiale | a Torino presentata la Carta dei diritti dei pazienti Il Piemonte ha il primato per numero di centri di riferimento regionali e migliore copertura per la popolazione

(Di giovedì 18 gennaio 2024) • Associazione, Società scientifiche e istituzioni fanno il punto sullain: insieme per la creazione di percorsi omogenei sull'intero territorio nazionale per

... nelle più varie fasce di età, il ruolo di telemedicina e intelligenzaper prevenzione ... Dall'adolescenza alla menopausa , focus sul ruolo della, alleata imprescindibile nel ...Intervengono i professori diumana all'Università di Parma Daniele Del Rio e Pedro ... quali l'intelligenza, l'inclusione del paziente nelle decisioni sanitarie, le ...Torino, 18 gennaio 2023 - La Carta dei Diritti in Nutrizione Artificiale rappresenta la mappatura dei bisogni dei pazienti in Italia. Per quanto riguarda il Piemonte, in parte vi sono già risposte ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...