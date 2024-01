Nuovo raid Usa contro gli Houthi in Yemen | il quinto in una settimana | «Continueremo finché sarà necessario»

Leggi su open.online

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchigli, il gruppo di ribelli sciiti delloche da settimane prende di mira le navi commerciali che transitano dal Canale di Suez. Ad annunciarlo è il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, sottolineando che i«continueranno per tutto il tempo». Stando a quanto riporta il New York Times, si tratta delattacco americano in una. «Abbiamo colpito un paio di missili anti-nave — ha aggiunto Kirby — che avevamo ragione di credere fossero in fase di preparazione per il fuoco imminente nel sud del Mar Rosso». Ad anticipare la possibile nuova azione militare di Washington era stato il presidente Joe Biden, che prima di partire per la North Carolina aveva ...