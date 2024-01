Nuovo piano pandemico 24-28 | vaccini la misura preventiva più efficace” | limitazioni della libertà personale necessarie - PDF

Il nuovo piano pandemico è pronto. E non è troppo diverso da quello vecchio. Tradotto: se le cose si dovessero mettere male le misure previste per ... (europa.today)

Via libera decisivo dalla Camera dei Comuni alla proposta di legge attuativa del cosiddettoRuanda bis per il contestato trasferimento a pagamento nel Paese africano di quote di ...Unito di...La Rai approva il contratto di servizio e ilindustriale per il biennio 2024 - 2026 Come si legge nella nota diffusa da Viale Mazzini, il ...dato il proprio benestare al testo definitivo del...“Il nuovo piano pandemico sviluppato dal ministero della Salute ricalca perfettamente le misure decise dal governo Conte durante la pandemia. Dalle bozze che alcuni organi di stampa hanno riassunto, e ..."Abbiamo inoltre - ha aggiunto Valditara - un piano importante anche per la costruzione di nuove scuole. E ci sarà una valorizzazione forte del Proiect financing: un privato cittadino si offre di ...