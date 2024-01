Nuovo ordine europeo Specchia rivela a cosa punta Meloni

Leggi su iltempo

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L'amicizia e i buoni rapporti trae Ursula Von der Leyen testimoniano la convergenza di vedute tra il premier italiano e il presidente della Commissione europea. Secondo Francesco, giornalista di Libero, la sovrapposizione di vedute tradisce una strategia comune, volta a rafforzare il ruolo dell'Europa nel consesso mondiale. Se n'è parlato nel corso dellata di Omnibus in onda il 18 gennaio su La7. "ha una visione ed è quella non solo di entrare nella storia ma di cambiare i trattati e di creare unin modo tranquillo e pacifico - ha detto- Una sorta di "Europe first" che è un'idea trumpiana se vogliamo, facendo una revisione di tutto ciò che non è avvenuto in Europa finora. ...