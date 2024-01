Nuova scoperta su Marte | c’è ghiaccio d’acqua all’Equatore

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – Scopertedigrandi quantità di, una enorme quantità di acqua ghiacciata che si allunga per chilometri sotto la superficie del pianeta Rosso, ed è la più grande quantità di acqua maia questa latitudine dopo quelle osservate ai Poli. L’acqua probabilmente scorreva in un’era climatica ben diversa da oggi. Laè arrivata grazie alla sonda europea Mars Express dell’Agenzia Spaziale Europea che, lanciata nello spazio nel 2003 per studiare, ha rivisitato una delle caratteristiche più misteriose del pianeta per chiarirne la composizione. E le scoperte a cui è arrivata Mar Express suggeriscono che strati did?acqua si estendono diversi chilometri sotto la superficie ...