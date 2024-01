Nuova scoperta su Marte | c’è ghiaccio d’acqua all’Equatore

(Di giovedì 18 gennaio 2024) (Adnkronos) – Scoperte all'Equatore digrandi quantità did'acqua, una enorme quantità di acqua ghiacciata che si allunga per chilometri sotto la superficie del pianeta Rosso, ed è la più grande quantità di acqua maia questa latitudine dopo quelle osservate ai Poli. L'acqua probabilmente scorreva in un'era climatica ben diversa da

... fino a 3,7 chilometri di spessore" annuncia Thomas Watters dello Smithsonian Institution, negli Usa, e autore principale sia dellaricerca che dello studio iniziale del 2007. Unache ...In occasione della Festa della Donna , inoltre, venerdì 8 marzo 2024 sarà organizzata una... Alladi Biella, città da visitare e da vivere Entrata a far parte del network UNESCO delle ...Un nuovo show diurno, una serie di esperienze emozionanti e decorazioni d'impatto caratterizzano la Disney Symphony of Colours ...La scoperta risale a qualche anno fa ma è stata confermata dai ... Dalle prime osservazioni, tuttavia, non era chiaro di cosa si trattasse. Le nuove ricerche con il radar Marsis della sonda, però, ...