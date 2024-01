Nuova classificazione acustica comunale | più tutele per scuole e case | alta attenzione sull’aeroporto

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Una maggiore tutela dal rumore per, ambiti residenziali e altri siti sensibili, con valori di riferimento più aderenti alla situazione reale rispetto a quanto fino ad oggi in vigore: è con questo spirito che il Comune di Bergamo si appresta a portare in Consiglio l’adozione di un nuovo piano di, oggi fermo al 2014. Un tema del quale si è discusso e che è stato approvato nel tardo pomeriggio di mercoledì 17 gennaio durante la seconda commissione consiliare permanente, quella che ha competenza sui temi ambientali, spinto sostanzialmente da due eventi recenti: il primo è l’adozione di un nuovo Pgt, che ha ovviamente una ricaduta sulla zonizzazione, mentre il secondo è l’approvazione all’unanimità, nel mese di novembre, della...

