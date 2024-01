Non riesci a dormire? Allora devi provare questi video Asmr per sconfiggere l’insonnia

Leggi su dilei

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Cos’è e come funziona l’Di sicuro avete già sentito parlare di. Si tratta dell’acronimo di “Autonomous Sensory Meridian Response”, ed è una pratica affascinante che ha guadagnato popolarità grazie al suo modo innovativo per gestire lo stress, per promuovere il benessere mentale e indurre sensazione di rilassamento. Questa tecnica coinvolge stimoli rilassanti, come sussurri, sfregamenti e suoni ripetitivi, che creano un’esperienza immersiva, quasi ipnotica, che può favorire un rilassamento profondo. Quando guardiamoper, ci immergiamo in un mondo sonoro avvolgente, dove artisti creativi utilizzano microfoni avanzati per catturare suoni rilassanti. È come se ogni suono delicato fosse una carezza per la mente, alleviando lo stress accumulato durante la giornata. La magia ...