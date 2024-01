Nola | Droga in un cantiere | Carabinieri arrestano vigilante “in nero”

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Controlli anche sulla sicurezza dei luoghi di lavoro Idella stazione di Cicciano hanno arrestato per detenzione dia fini di spaccio C. S., 52enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Durante un controllo in unedile in via Boscofangone (, ndr), i militari, insieme a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli, hanno sorpreso l’uomo all’interno di un capanno. Considerato verosimilmente la persona addetta alla vigilanza, impiegata “in”, il 52enne nascondeva in un container 320 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento. Non solo. Nel corso delle operazioni ihanno contestato violazioni alla normativa sul lavoro al titolare della ditta impiegata nel. ...