Noi docenti precari da mesi senza retribuzione | una vergogna tutta italiana – La lettera

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024)di Chiara De Nuccio e Luca Campoli Siamo al 16 gennaio 2024. Molti di noi, pur andando a lavoro tutti i giorni da settembre/ottobre 2023, non hanno ancora ricevuto alcunada allora. Una veraper un Paese civile con una Costituzione. Una Costituzione nella quale l’articolo 36 enuncia quanto segue: “Il lavoratore ha diritto ad unaproporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa“. Sì, ci stiamondo di appartenere ad un Paese che viola la sua Costituzione. Un Paese che lascia i suoi lavoratori nello sgomento, nell’abbandono più totale, nella disperazione. Come si può vivere 5...