No Activity - Niente da Segnalare | perché non perdersi la miniserie italiana di Prime Video

Due criminali in attesa di un carico importante, due poliziotti in appostamento pronti a far scattare il blitz, due operatrici della centrale ... (europa.today)

No Activity - Niente da Segnalare è la nuova esilarante serie comedy originale italiana in sei episodi, pronta a far ridere gli spettatori. ... (digital-news)

Su Prime Video arriva una nuova esilarante serie dal titolo ' Noda segnalare '. Tra i protagonisti ci sono alcuni attori e personaggi noti del mondo dello spettacolo che si mettono in gioco in questa nuova commedia tutta da ridere. Scopriamo ...Iniziamo il 2024 sempre sulla piattaforma e sempre con risate inaspettate con Noda segnalare , il remake dell'omonima serie australiana - che è un terreno che come stiamo dicendo ...La recensione di No Activity - Niente da segnalare, la nuova comedy italiana dal 18 gennaio su Prime Video che fa ridere e sorridere, anche se vive della ripetizione delle proprie situazioni.L’intervista doppia esclusiva a Rocco Papaleo e Fabio Balsamo che raccontano i loro criminali in “No activity”.