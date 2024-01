No Activity – Niente da segnalare | la recensione | l’audace colpo degli insoliti buoni

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La serie: Noda, 2024. Regia: Valerio Vestoso. Genere: Commedia, poliziesco. Cast: Luca Zingaretti, Carla Signoris, Alessandro Tiberi, Emanuela Fanelli, Diego Abatantuono, Rocco Papaleo, Fabio Balsamo, Maccio Capatonda, Tommaso Ragno, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Francesco Pannofino, Sara Lazzaro, Marcella Bella, Lorella Cuccarini. Durata: 6 episodi da 30 minuti. Dove l’abbiamo visto: in anteprima stampa su Prime Video. Trama: Due criminali nascosti, due poliziotti pronti a entrare in azione, alla centrale tutti pronti a inviare i rinforzi. Ma l’attesa si prolunga e in qualche modo bisogna ammazzare il tempo. Nel frattempo… Trovare il giusto punto d’equilibrio tra generi diversi, con una scrittura brillante non è cosa da tutti. Ecco perché No– ...

No Activity – Niente da segnalare è diretta dal regista Valerio Vestoso, vincitore di numerosi premi con il cortometraggio Ratzinger vuole tornare del 2016 e vincitore di Alice nella città 2021 con il ...«Una serie non action, dove non succede niente ma succede di tutto». Così il regista Valerio Vestoso definisce "No Activity – Niente da Segnalare", sei episodi ...