Nicolò Fagioli inizia il percorso contro la ludopatia | «Racconto la mia esperienza affinché gli altri non ci passino»

Leggi su open.online

(Di giovedì 18 gennaio 2024) È durato quasi due ore il primo innel suoper combattere ladi, il 22enne centrocampista della Juventus squalificato dalla Procura federale per il caso scommesse illegali in cui è stato coinvolto. «Sto molto bene e il primo inè stato molto positivo: è logico che mi manchi giocare con i miei compagni, ma sono molto contento per come stanno giocando», ha detto il calciatore dopo il primo colloquio, avvenuto intorno alle 18 nella sede dell’Ordine degli psicologi del Piemonte, a Torino, «devo ancora parlare con la Figc ma penso che molti di questi incontri si svolgeranno in Piemonte,la miaglinon ci». L’accordo di ...