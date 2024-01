Ngonge | visite mediche con il Napoli completate | domani la firma del contratto

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Cyriloggi ha sostenuto lea Villa Stuart per il. Secondo quanto scrive Fabrizio Romano su X, l’attaccante belga firmerà ilper ufficializzare la trattativa.arriva dall’Hellas Verona per 18 milioni + 2 di bonus.è stato decisivo fino ad ora con l’Hellas: Cormezz: Ilnon si è fermato sul mercato; ha metabolizzato che Lindstrom, come alternativa a Politano sulla corsia destra non ha mai convinto né con Mazzarri né con Garcia: è un trequartista da strappo, ripartenza, non un esterno in una squadra che domina il campo con il palleggio. Nasce con queste considerazioni tattiche l’idea, ala offensiva del Verona che nel corso di questa stagione ha ...

